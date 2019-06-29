Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması
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Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

45 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Adalet temsilcisi bağımsız mahkemeler iktidar adına değil, Türk milleti adına kararlarını verir. Eren Erdem,Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:45 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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