Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması
29 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:58
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem
Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır" dedi.
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