Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması
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Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

29 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:58 
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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