Kılıçdaroğlu'ndan Erzurum'da Vatandaşa 'Altılı Masa' Yanıtı: "Chp, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi. Benim... - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan Erzurum'da Vatandaşa 'Altılı Masa' Yanıtı: "Chp, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi. Benim...

02.08.2022 19:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’da Millet İttifakı’nı oluşturan altılı masa ile PKK terör örgütü arasında bağlantı olduğunu öne süren vatandaşa, “Yok efendim içinde. Bak sayıyorum: CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi” karşılığını verdi. “Ben televizyonlara bakıyorum. Yalan mı söylüyor bunlar” diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu, “Aynen yalan söylüyorlar. Bunu söyleyen adamlar cesaretleri varsa, karşıma çıkarlar. Bu kadar açık ve bu kadar net söylüyorum. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Bir vatan, iki bayrak” karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da Millet İttifakı'nı oluşturan altılı masa ile PKK terör örgütü arasında bağlantı olduğunu öne süren vatandaşa, "Yok efendim içinde. Bak sayıyorum: CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi" karşılığını verdi. "Ben televizyonlara bakıyorum. Yalan mı söylüyor bunlar" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu, "Aynen yalan söylüyorlar. Bunu söyleyen adamlar cesaretleri varsa, karşıma çıkarlar. Bu kadar açık ve bu kadar net söylüyorum. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Bir vatan, iki bayrak" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'daki esnaf ziyareti sırasında; bir vatandaşın altı siyasi parti genel başkanının bir araya gelmesi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Yurttaş, "Ben dinliyorum seni. Fakat PKK'ya yandaş çıktığın zaman. Türkiye'nin kanını emen ile sen nasıl?" dedi.

Kılıçdaroğlu, yurttaşa "Kim PKK'ya yandaşlık ediyorsa Allah belasını versin.  Kim çadır mahkemelerini kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa Allah belasını versin" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, yurttaşa "Benim dediğimi sen de söyle" dedi.

Yurttaş, "Kim yapıyorsa belasını versin" diye sözlerini sürdürdü. Vatandaş, "Çünkü kanımızı emen o bizim. Çoluk çocuklarımızı mezarlara koyan o. Peki onunla niye ittifak kuruyorsun, altılı masa? Direk, çık de ki ben cumhurbaşkanı adayıyım. Diyemiyorsun" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bir dakika, ona altı kişi (karar) vereceğiz" diye konuştu.

Yurttaş, "Onu niye yandaş alıyorsunuz, PKK'yı. Bizim kanımızı emenleri?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, vatandaşa "Kim dedi alıyorum diye. Yahu kim dedi alıyorum. Yok efendim ya" dedi.

Vatandaşın "Yalan mı" sorusuna; Kılıçdaroğlu "Yalan tabii… Yok efendim içinde. Bak sayıyorum: CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi" karışlığını verdi.

Vatandaş, "O da sizin ittifakın içinde" dedi. Kılıçdaroğlu, "Ne oldu? Ben sana saydım mı? Saydım. Başka hangi parti var? Sen bu tür yanlış propagandalara inanma" dedi.

Yurttaş ise "Ben televizyonlara bakıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Sen bırak onları. Sen bu kardeşine inan. Yalan söylemem ben. Ben yalan söylemem. Yalan söyleyenlere de inanma. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Kim uğradı? Şavşat'tan Ardanuç'a giderken PKK'nın saldırısına uğrayan ben. Ben ayağı yere basmayan, böyle yanlış propagandalara inanmam. Sen de inanma" dedi.

Kılıçdaroğlu, vatandaşın "Yalan mı söylüyor bunlar?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aynen yalan söylüyorlar. Bunu söyleyen adamlar cesaretleri varsa, karşıma çıkarlar. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Bir vatan, iki bayrak. Ben kimsenin kimliği ile uğraşmam. Allah'ın verdiği kimliktir. Benim annem, babam… Senin kimliğinle uğraşmaya benim hakkım yok. Sen annen ve babanla gurur duyarsın. Annen Türk'tür, Kürt'tür, Laz'dır, Çerkez'dir. Beni ilgilendirmez. İki, ben kimsenin inancıyla da uğraşmam. Ben herkesin inancına saygı gösteririm, Allah ile kulun arasına başkasının girmeye hakkı yoktur. Tamam, öyle bir şey yok. Anlaştık mı? Altı partiyi öğrendin mi? İyi, güzel."

Kılıçdaroğlu, KPSS'de soruların bir yayınevi tarafından çalındığı iddialarına ilişkin de "Arkadaşlara görev verdim, araştırılıyor" dedi.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretinde HDP tepkisi! Vatandaşın sorduğu soruya bedduayla yanıt verdi Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretinde HDP tepkisi! Vatandaşın sorduğu soruya bedduayla yanıt verdi
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Erzurum'da Vatandaşa 'Altılı Masa' Yanıtı: 'Chp, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi. Benim... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:35 Fenerbahçe, 35 yaşındaki eldiven Salvatore Sirigu'nun transferi için adım atıyor!
21:38 Süper Lig ile ilgili "3 büyüklere deplasman yasağı uygulanacak" iddiası sosyal medyayı karıştırdı!
21:15 Yer: Ağlama Duvarı! Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi evladı Enes Kanter Kudüs'te Yahudilerle birlikte ayin yaptı
20:42 Fenerbahçe, Al-Ahli'den sol bek Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı!
20:27 Erdoğan, KPSS soruları deneme sorularıyla aynı çıktı iddialarına yönelik inceleme talimatı verdi
20:21 Galatasaray'a "Yeni Hagi" umutlarıyla geldi 2. Lig'e transfer oluyor! Pisa söylentilerini Morutan'ın menajeri doğruladı
20:06 İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatına yönelik ilk gemi Ukrayna'dan yola çıkarak Kumköy'de demirledi!
20:04 Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya transfer oldu!
19:45 ABD'nin ziyareti sonrası Çin ordusundan yeni karar: 4-7 Ağustos tarihlerinde Tayvan çevresinde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapılacak
19:37 Taraftarlar kampanya başlattı, takımda istemiyorlar! İtalyan hoca Igor Tudor, Marsilya'dan gidebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 22:50:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Erzurum'da Vatandaşa 'Altılı Masa' Yanıtı: "Chp, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi. Benim... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement