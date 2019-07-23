Kılıçdaroğlu'ndan "Erzurum Kongresi" paylaşımı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:55 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, " Erzurum Kongresi
'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletimizin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."
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