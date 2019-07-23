Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan "Erzurum Kongresi" paylaşımı
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Kılıçdaroğlu'ndan "Erzurum Kongresi" paylaşımı

12 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'ndan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletimizin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."
Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:55 Kaynak: AA
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