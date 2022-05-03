Kılıçdaroğlu'ndan Eski Cumhurbaşkanları ve Liderlere Bayram Tebriği - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Eski Cumhurbaşkanları ve Liderlere Bayram Tebriği

03.05.2022 21:28
Kılıçdaroğlu'ndan Eski Cumhurbaşkanları ve Liderlere Bayram Tebriği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; eski Cumhurbaşkanlarını ve siyasi parti genel başkanlarını telefonla aradı, Ramazan Bayramını tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; eski Cumhurbaşkanlarını ve siyasi parti genel başkanlarını telefonla aradı, Ramazan Bayramını tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı telefonla aradı, Ramazan Bayramını tebrik etti.

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Hizb-i İslami Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Erkan Baş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Eski Cumhurbaşkanları ve Liderlere Bayram Tebriği - Son Dakika


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