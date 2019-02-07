Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e Başsağlığı Telefonu
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'i telefonla arayarak babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Terim'i telefonla arayarak babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. Talat Terim'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Terim ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:21 Kaynak: İHA
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