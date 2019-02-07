Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e Başsağlığı Telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e Başsağlığı Telefonu

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e Başsağlığı Telefonu, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Terim'i telefonla arayarak babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. Talat Terim'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Terim ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:21 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Terim, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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