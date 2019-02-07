Kılıçdaroğlu'ndan, Fatih Terim'e Başsağlığı Telefonu
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Terim'e başsağlığı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:31 Kaynak: DHA
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