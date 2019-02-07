Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan, Fatih Terim'e Başsağlığı Telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan, Fatih Terim'e Başsağlığı Telefonu

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Terim'e başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan, Fatih Terim'e Başsağlığı Telefonu, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Terim'e başsağlığı diledi. Talat Terim'e Allah'tan rahmet dileyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Terim ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:35 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Terim, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa Kargo Tuzağı ile Karısını Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi Chp, 16 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Adalet Yürüyüşü'ne Saldırı Girişimi Davasında 5 Sanığa Hapis Cezası (1) Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim'e: Kalbim Seninle Baba
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 15:54:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan, Fatih Terim'e Başsağlığı Telefonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]