Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e Taziye
2 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziyelerini iletti.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, babası vefat eden Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'e taziyelerini iletti.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Fatih Terim'i telefonla aradığı belirtildi.
Fatih Terim'e başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Terim ailesine de sabır dileğinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:56 Kaynak: AA
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