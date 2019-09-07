Kılıçdaroğlu'ndan "Filenin Sultanları"na tebrik
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:46 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "FileninSultanları" etiketiyle kutlama mesajı paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı mağlup ederek finale yükselmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Final mücadelesinde Filenin Sultanları'na başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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