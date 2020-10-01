Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci yazar Abdullah Işıklar'ın ailesine başsağlığı telefonu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci yazar Abdullah Işıklar'ın vefatı nedeniyle kızı Emine Işıklar'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, vefat eden gazeteci yazar Abdullah Işıklar'ın kızı Emine Işıklar'ı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu görüşmede, Abdullah Işıklar'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.