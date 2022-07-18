Kılıçdaroğlu'ndan Gençlere "Yks" Mesajı: "Gelecek Kaygısı Taşımadığınız Bir Ülkeyi İnşa Etmek İçin Mücadele Ettiğimizi Bilmenizi İstiyorum" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Gençlere "Yks" Mesajı: "Gelecek Kaygısı Taşımadığınız Bir Ülkeyi İnşa Etmek İçin Mücadele Ettiğimizi Bilmenizi İstiyorum"

18.07.2022 13:50
Kılıçdaroğlu'ndan Gençlere "Yks" Mesajı: "Gelecek Kaygısı Taşımadığınız Bir Ülkeyi İnşa Etmek İçin Mücadele Ettiğimizi Bilmenizi İstiyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gençlere, “Sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi ve gelecek kaygısı taşımadığınız bir ülkeyi inşa etmek için mücadele ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Sizler bizim baş tacımızsınız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gençlere, "Sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi ve gelecek kaygısı taşımadığınız bir ülkeyi inşa etmek için mücadele ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Sizler bizim baş tacımızsınız" dedi.

YKS sonuçları, bugün sabah erken saatlerde açıklandı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu; "Sevgili gençler, Sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi ve gelecek kaygısı taşımadığınız bir ülkeyi inşa etmek için mücadele ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Sizler bizim baş tacımızsınız" mesajını paylaştı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Gençlere 'Yks' Mesajı: 'Gelecek Kaygısı Taşımadığınız Bir Ülkeyi İnşa Etmek İçin Mücadele Ettiğimizi Bilmenizi İstiyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Gençlere "Yks" Mesajı: "Gelecek Kaygısı Taşımadığınız Bir Ülkeyi İnşa Etmek İçin Mücadele Ettiğimizi Bilmenizi İstiyorum" - Son Dakika
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