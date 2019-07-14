Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari şehitleri için başsağlığı mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari şehitleri için başsağlığı mesajı

13 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleşen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit düşen 3 asker için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari şehitleri için başsağlığı mesajı, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleşen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit düşen 3 asker için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Hakkari'den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" paylaşımında bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:37 Kaynak: AA
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