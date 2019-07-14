Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari şehitleri için başsağlığı mesajı
13 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleşen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit düşen 3 asker için taziye mesajı yayımladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:37 Kaynak: AA
(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Hakkari
kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleşen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit düşen 3 asker için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından, "Hakkari'den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" paylaşımında bulundu.
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