Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari şehitlerine başsağlığı mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari şehitlerine başsağlığı mesajı

14 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari kırsalında sürdürülen operasyonda şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari şehitlerine başsağlığı mesajı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari kırsalında sürdürülen operasyonda şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı paylaştı.
Kılıçdaroğlu, Twiiter hesabında paylaştığı mesajında, "Hakkari'den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.


- Ankara
Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:44 Kaynak: DHA
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