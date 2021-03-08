Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için taziye mesajı Açıklaması - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için taziye mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayat verdiği karakterler ile bazen güldüren bazen hüzünlendiren ama her defasında bir kez daha kendine hayran bırakan usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum." ifadesini kullandı. Öztekin'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

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