Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu
17.03.2021 22:51
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuşmada Kılıçdaroğlu'nun, "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" dediği belirtildi.
Hakkındaki "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği bugün resmen düşürüldü.
KILIÇDAROĞLU, SANCAR'I ARADI
Kararın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
HDP'DEN AÇIKLAMA YAPILDI
Konuyla ilgili olarak HDP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin hukuksuzca düşürülmesi üzerine Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi.
"DEMOKRASİ OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"
Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" dediği ifade edildi.
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