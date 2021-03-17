Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika

Hakkındaki "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği bugün resmen düşürüldü.

KILIÇDAROĞLU, SANCAR'I ARADI

Kararın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

HDP'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili olarak HDP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin hukuksuzca düşürülmesi üzerine Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi.

"DEMOKRASİ OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"

Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" dediği ifade edildi.