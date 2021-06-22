Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "(HDP kapatma) Siyasi partileri kapatmak onları farklı şekillerde topluma tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil Varsa böyle bir şey elbette ki devletin savcıları, polisi, güvenlik görevlileri devreye girerler"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP kapatma davasına ilişkin olarak, "Siyasi partileri kapatmak onları farklı şekillerde topluma tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil Varsa böyle bir şey elbette ki devletin savcıları, polisi, güvenlik görevlileri devreye girerler" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, HDP kapatma davasına ilişkin olarak, "Siyasi partileri kapatmak onları farklı şekillerde topluma tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil Varsa böyle bir şey elbette ki devletin savcıları, polisi, güvenlik görevlileri devreye girerler. Bu ülkede saygın hakimler varsa gerekli kararı verirler. Ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın haksızlığa karşı çıkmak insan olarak bizim temel görevimizdir. Biz haksızlığa karşı durmak istiyoruz. Demokrasilerde en büyük hakem halktır. Oy veriyorsa mesele yok vermiyorsa zaten tarihin çöp sepetine atılırsınız. Bu konuda hepimizin duyarlı olması lazım, demokrasi konusunda. Sadece kendimiz için değil bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasi istemeliyiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, HDP İzmir İl binasına saldıran şahıs ile ilgili olarak, "Bu kişi 2016'dan bu yana psikiyatride tedavi görüyor. Peki buna sağlam raporunu kim verdi? Psikolojik sorunları olan birinin eline silahı nasıl veriyorsunuz? Provokasyonlara pabuç bırakmayın. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu da söyledim, provokasyonlara hepiniz hazırlıklı olun, İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir" ifadelerini kullandı.

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