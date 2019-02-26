Kılıçdaroğlu'ndan "Hocalı Katliamı" Paylaşımı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, insanlık tarihine büyük bir acı ve utanç olarak kazınan Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden 613 Azerbaycanlıyı rahmetle andığını bildirdi.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, insanlık tarihine büyük bir acı ve utanç olarak kazınan Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden 613 Azerbaycanlıyı rahmetle andığını bildirdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından Hocalı Katliamı'nın 27'nci yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsanlık tarihine büyük bir acı ve utanç olarak kazınan Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden 613 Azeri kardeşimizi rahmetle anıyor, kardeş Azerbaycan halkının her zaman yanında olduğumuzu hatırlatıyor, sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:37 Kaynak: AA
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