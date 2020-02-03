Kılıçdaroğlu'ndan İdlib'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de Rejim unsurlarının topçu atışında şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet, yaralı 9 askere ise acil şifalar diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.