Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehidi Tatar için başsağlığı mesajı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin İdlib bölgesinde yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.