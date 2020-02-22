Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı telefonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı telefonu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı telefonu

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rejim güçlerinin saldırıları sonucu İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı telefonu, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rejim güçlerinin saldırıları sonucu İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, 20 Şubat 2020 günü İdlib'de şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün ailesiyle telefonda görüştüğü belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrıca, İdlib şehitleri Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz ve Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın ailelerini de telefonla aradığı, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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