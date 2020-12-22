İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu 'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Bakan Soylu, "Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Sen asıl vergiyi alınması gereken kişilerden alacaksın. Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın. Vergiyi organ ticareti yapanlardan alacaksın" ifadelerini kullandı.

Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'nun 'Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın' sözlerine Soylu'dan tepki: Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol - Son Dakika

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