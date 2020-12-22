Kılıçdaroğlu'nun "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözlerine Soylu'dan tepki: Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözlerine Soylu'dan tepki: Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol
22.12.2020 18:27
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin grup toplantısında "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Sen asıl vergiyi alınması gereken kişilerden alacaksın. Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın. Vergiyi organ ticareti yapanlardan alacaksın" ifadelerini kullandı.
SÜLEYMAN SOYLU'DAN TEPKİ: ALLAH'IM AKLIMA MUKAYYET OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Bakan Soylu, "Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol" dedi.
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