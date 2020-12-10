Kılıçdaroğlu'ndan "İlk Türk kadın mitingi" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu, "10 Aralık 1919'da Kurtuluş mücadelesine güç veren Şerife Bacıların, Halime Çavuşların, Rahime Kaptanların torunları, bugün de demokrasi mücadelesinin öncüsü konumunda, istiklal yolunun ön safındadır. Kadınları ve cumhuriyet kenti Kastamonu'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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