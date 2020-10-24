Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşup, aramıza dönmesini bekliyorum" dedi.