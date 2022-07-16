Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz Basınında Çıkan Sığınmacı Haberine Tepki: "Batı Böyle Kullanışlı Rejimleri Sever. Milletimiz Müsterih Olsun; Erdoğan Bunu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık basınında yer alan sığınmacı haberlerine tepki göstererek; "İngiltere Dışişleri Bakanı, Başbakan olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderilebileceğini söyledi. Erdoğan'ın dış güçler palavrasını artık bir kenara itelim. Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık basınında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki işbirliği anlaşmasının bir benzerinin ülkemizle de yapılmasını talep edeceği yönünde yer alan habere tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "The Times" gazetesinin haberini dün yaptığı, "Erdoğan ucuz propagandalar dışında elle tutulur hiçbir şeyi bu ülkeye kazandıracak durumda değildir. Öyle 'dış güçler' demeyi falan bıraksınlar. Batı, Erdoğan rejimine düşman değildir. İddia ediyorum, Batı çok şey bildiği ve elinde tuttuğu bu tarz liderlere bayılır ve destekler" açıklamayı alıntılayarak cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"İngiltere Dışişleri Bakanı, Başbakan olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderilebileceğini söyledi. Erdoğan'ın dış güçler palavrasını artık bir kenara itelim. Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız."