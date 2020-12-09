Kılıçdaroğlu'ndan "Irkçılığa hayır" paylaşımı

Kılıçdaroğlu, Medipol Başakşehir 'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo 'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilmesi üzerine sosyal medyada ırkçılık karşıtı başlatılan kampanyaya destek verdi.

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