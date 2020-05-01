Kılıçdaroğlu'ndan işçilerle '1 Mayıs' görüşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan işçilerle '1 Mayıs' görüşmesi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan işçilerle '1 Mayıs' görüşmesi

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında sağlıkçı, apartman görevlisi, kurye, maden işçisi ve gazetecinin bulunduğu, farklı sektörlerde çalışan 12 kişi ile video konferans yöntemiyle görüşerek, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramlarını kutladı.

Kılıçdaroğlu'ndan işçilerle '1 Mayıs' görüşmesi, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında sağlıkçı, apartman görevlisi, kurye, maden işçisi ve gazetecinin bulunduğu, farklı sektörlerde çalışan 12 kişi ile video konferans yöntemiyle görüşerek, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramlarını kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerin bayramını kutladı, sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, Covid-19 salgını nedeniyle bu sene 1 Mayıs'ta alanlara çıkılmadığını hatırlatarak, "Bugün alın teri dökenlerin, emek harcayanların, hakkıyla, hukukuyla kazandığı parayla evine ekmek götürenlerin bayramı. Bu bayramda hastalıktan dolayı sokaklara doğal olarak çıkılmayacak. Çıkılmamasının da haklı bir gerekçesi var ama sonuçta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı nasıl kutladıysak 1 Mayıs'ı da aynı çerçevede, aynı heyecanla, güzellikle kutlamaya çalışacağız" dedi.

'GERÇEKTEN ONLARI ALKIŞLAMAK LAZIM'

Kılıçdaroğlu, Covid-19 salgını krizinin sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı etkileyen ve derin sarsıntılar yaratan bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Her ülke kendince önlem almaya çalışıyor. Biz de önlem almaya çalışıyoruz. Şunun altını da çizmemiz gerekiyor ki gerçekten de Türkiye'de sağlık çalışanları bu sürecin en az hasarla atlatılması için olağanüstü çaba gösterdiler. Bu ülkenin güzel insanları balkonlarına çıktılar bütün sağlık çalışanlarını alkışladır. Gerçekten onları alkışlamak lazım. Onlar çocuklarımıza, ailelerimize virüs bulaşmasın diye evlerine bile gitmediler. Uzun süre evlerinden, yurtlarından, çocuklarından ayrı kaldılar. Sokağa çıkma yasağı olmasına karşı alanda çalışan polislerimiz, bekçilerimiz, kuryelerimiz var. Dolayısıyla bunlar, 'günlük hayatta ciddi aksaklıklar olmasın' veya 'hizmetler yüzde yüz aksamasın' diye çalışan kardeşlerimiz. Bunların da kendilerine göre ciddi sorunları var" ifadelerini kullandı.

'OLAY İNSAN MERKEZLİ DÜŞÜNÜLMÜYOR'

Kılıçdaroğlu, kısa çalışma ödeneğinden tüm işsiz kalanların yararlanması gerektiğini vurgulayarak, "Bir kişi pandemi dolayısıyla ya da Covid-19 oldu işsiz kaldı. Eğer kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyorsa gidiyor bundan yararlanmak için dilekçe veriyor, işlemler yapılıyor ve ondan para alıyor. Başka bir kişi de düşünün o da sigortalı; ama kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor. Çünkü o süreyi doldurmamış. Ama o öbüründen yaklaşık 600 lira daha az aylık alıyor. Birisi diyelim ki bin 500 lira alıyorsa öbürü bin lira alıyor. Dolayısıyla bakıldığında kişi işsiz kaldı mı kaldı, sigortalı mıydı sigortalıydı. İşsiz kaldığında da adalete göre ikisine de aynı ödemenin yapılması gerekiyor mu yapılması gerekiyor. Ama fiilen yapılıyor mu? Hayır, yapılmıyor. Yasa da bu dengesizliği özendiren şekilde çıktı. Anayasasında 'sosyal devlet' yazan bir devleti düşünün; kura çekiliyor, kurada çıkıyorum, öğretmen olarak atanacağım, okullar kapalı olduğu için benim atama kararnamem çıkmıyor, ben aylık almayayım diye. Olay insan merkezli düşünülmüyor. İnsanın çıkarı üzerine inşa edilen bir şey yok. Her şey rant merkezli olduğu için insan, öğretmen rahatlıkla feda edilebiliyor" diye konuştu.

'CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMALIYIZ'

Kılıçdaroğlu, " Erzurum'da, İstanbul'da, Orta Anadolu'da, Karadeniz'de taşeron işçilerle nasıl bir araya geldiğimizi, onları nasıl dinlediğimizi, onları önce dernek olarak nasıl örgütlediğimizi ve sonra haklarını alsınlar diye nasıl mücadele verdiğimizi tarih yazacak. En son işsizlik sigortası rahmetli Ecevit'in başbakanlığı döneminde gerçekleşti. Aile yardımları sigortası niye çıkmıyor? Neden sendikalar aile yardımları sigortasını istemezler? Sizin hakkınız. Kişi işsiz kaldığında bir kişi mi işsiz kalıyor? Onun eşi, çocukları yok mu? 'Günde 39 lira 24 kuruş vereceğiz' diyorlar. 39 lira 24 kuruş verilen bir kişinin 5 kişilik ailesinin olduğunu düşünün. Bu simide bile yetmez. Ülkesini seven, 1 Mayıs'ta bayramını kutlayan, barışı, huzuru, birlikteliği savunan her birimizin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı gösteren bir anlayış için de yola çıkıp gerçek anlamda Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmalıyız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 12:32 Kaynak: DHA


Son Dakika

Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi
Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti         
18:55
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı         
18:47
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor         
18:39
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor         
18:26
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor         
17:58
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü         
17:57
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi         
17:52
AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı         
17:50
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi         
17:48
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor         
17:42
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir         
17:35
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek         
17:31
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz         
17:26
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak         
17:22
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın         
17:21
ABD'de ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı         
17:16
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi         
17:16
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız         
17:00
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak         
16:54
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar         
16:52
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı         
16:49
Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak         
16:48
Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu         
16:47
İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri         
16:31
Emrata'yı karantina da durduramadı! Evinden yeni plaj kıyafetlerini tanıttı Emrata'yı karantina da durduramadı! Evinden yeni plaj kıyafetlerini tanıttı         
16:31
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi         
16:23
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık         
16:21
Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı         
15:49
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı         
15:48
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2020 19:02:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu'ndan işçilerle '1 Mayıs' görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]