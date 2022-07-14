Kılıçdaroğlu'ndan, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin Ailesine "Başsağlığı" Telefonu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin Ailesine "Başsağlığı" Telefonu

14.07.2022 14:37
Kılıçdaroğlu'ndan, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin Ailesine "Başsağlığı" Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmiş İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin (57) vefatı nedeniyle ailesini aradı ve başsağlığı dileklerini iletti. Mete, yarın ikindi namazı sonrasında İskeçe Aşağı Mahalle Mezarlığı’na defnedilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmiş İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin (57) vefatı nedeniyle ailesini aradı ve başsağlığı dileklerini iletti. Mete, yarın ikindi namazı sonrasında İskeçe Aşağı Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

Bir süredir kanser tedavisi gören İskeçe Müftüsü Ahmet Mete bu sabah yaşamını yitirdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Mete'nin ailesini telefonla aradı. Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı diledi.

ŞENTOP: METE'NİN VEFATINI BÜYÜK BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Mete'nin vefatı üzerine taziye mesajı yayınladı. Şentop'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Batı Trakya davasının yılmaz savunucusu, hepimizin gönlünde ayrı bir yeri olan; İskeçe Seçilmiş Müftüsü kıymetli dostum Ahmet Mete'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya'ya başsağlığı diliyorum."

YORUMLAR
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mete'nin ailesine başsağlığı diledi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mete'nin ailesine başsağlığı diledi
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Batı Trakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin Ailesine 'Başsağlığı' Telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin Ailesine "Başsağlığı" Telefonu - Son Dakika
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