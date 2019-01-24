Kılıçdaroğlu'ndan "İsmail Cem" Paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle andığını bildirdi.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsmail Cem, başarılı bir gazeteci, memleket sevdalısı bir siyasetçi ve örnek bir devlet adamıydı. Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde İsmail Cem'i saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD, Diplomatlarını Çekmesi İçin 72 Saat Veren Maduro'ya Meydan Okudu: Çekmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek: Kardeşim, Dik Dur Yanındayız

Son Dakika! Bakan Albayrak: Kimse Reel Ekonominin Dengelerinden Kopmamızı Beklemesin

Son Dakika! Araç Sahipleri Müjde! LPG'ye İndirim Geldi