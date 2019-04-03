Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un tercihini yaptığını, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un tercihini yaptığını, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi gerektiğini belirtti.



Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul'un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

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