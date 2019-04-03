Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Açıklaması

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un tercihini yaptığını, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Açıklaması, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un tercihini yaptığını, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul'un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:05 Kaynak: AA

Politika
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