Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan "İstanbul" paylaşımı
Son Dakika Politika Haber

Kılıçdaroğlu'ndan "İstanbul" paylaşımı

57 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'u 566 yıl önce fetheden Fatih Sultan Mehmet'i ve yıllar sonra işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'u 566 yıl önce fetheden Fatih Sultan Mehmet'i ve yıllar sonra işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını bildirdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u 566 yıl önce fetheden Fatih Sultan Mehmet'i ve yıllar sonra işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum. İstanbul, Ankara'dan değil, Ekrem İmamoğlu başkanlığında tarihine yakışır bir şekilde 16 milyon İstanbulluyla yönetilmeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:58 Kaynak: AA
Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocuğu tokatladı" diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine Adliyeye gelip teslim olan Kadri Gürsel, cezaevine götürüldü Hakimin, avukatın etek boyuna karışmasına Adalet Bakanı'ndan ilk yorum Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 16:55:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan "İstanbul" paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]