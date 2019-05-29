Kılıçdaroğlu'ndan "İstanbul" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'u 566 yıl önce fetheden Fatih Sultan Mehmet'i ve yıllar sonra işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'u 566 yıl önce fetheden Fatih Sultan Mehmet'i ve yıllar sonra işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u 566 yıl önce fetheden Fatih Sultan Mehmet'i ve yıllar sonra işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum. İstanbul, Ankara'dan değil, Ekrem İmamoğlu başkanlığında tarihine yakışır bir şekilde 16 milyon İstanbulluyla yönetilmeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocuğu tokatladı" diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine

Adliyeye gelip teslim olan Kadri Gürsel, cezaevine götürüldü

Hakimin, avukatın etek boyuna karışmasına Adalet Bakanı'ndan ilk yorum

Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı