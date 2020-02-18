Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalarla ilgili talimat: Görüş bildirmeyin - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalarla ilgili talimat: Görüş bildirmeyin - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalarla ilgili talimat: Görüş bildirmeyin

13 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MYK toplantısında kurmaylarından İYİ Partideki istifalarla ilgili görüş bildirmemelerini istedi.

CHP MYK'da, gündemdeki gelişmelerin yanı sıra İYİ Parti'de yaşanan istifalar değerlendirildi. Kılıçdaroğlu, özellikle İsmail Ok'un açıklamalarını 'iyi okumak' gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından istifalarla ilgili görüş bildirmemelerini istediği öğrenildi.

İSMAİL OK'UN AÇIKLAMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıda, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un İYİ Parti'den istifası da değerlendirildi. Kılıçdaroğlu'nun Çokal'ın istifası için "kendi iç meseleleridir" ifadesini kullandığı ancak Ok'un istifa açıklamasında CHP'yi hedef almasının "iyi okunması gerektiği" üzerinde durduğu öğrenildi. Bazı MYK üyeleri ise Ok'un açıklamasını eleştirerek, "iktidarın Millet İttifakı'nı yıpratmak amacıyla çalışmaya devam ettiği" iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun, kurmaylarından, İYİ Parti'deki istifalarla ilgili görüş bildirmemelerini istediği de aktarıldı.

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI TARTIŞMALARINI GÜNDEMDE TUTUN" TALİMATI

Toplantıda FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarının da gündemde tutulması benimsendi. Bu çerçevede, Aydın'daki bir davada FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'ın ifadeleri ile bazı farklı soruşturmalardan yansıyan bilgilerle ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasının talep edilebileceği öğrenildi.

"MYK DÜZEYİNDE KATILIM SAĞLAYIN"

Kılıçdaroğlu toplantıda, Gezi Parkı odaklı eylemlerle ilgili davanın, bugün İstanbul'da görülecek duruşmasına MYK düzeyinde katılım sağlanması talimatını da verdi. Bu kapsamda genel başkan yardımcıları; Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Aykut Erdoğdu, Gamze Akkuş İlgezdi, Orhan Sarıbal ve Gökçe Gökçen ile çok sayıda milletvekili dün İstanbul'a hareket etti. Toplantıda Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de İdlib eksenli gelişmeler konusunda sunum yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalarla ilgili talimat: Görüş bildirmeyin
Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP kongresinde delegenin elinden mikrofonu alan partili: Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bilal Erdoğan'a hakaretten ifade verdi İstifasıyla gündem yaratan İsmail Ok için İYİ Parti'den ilk yorum: Değer taşımamaktadır Meral Akşener, Berat Albayrak'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Taraftarından yakasından düşür

Son Dakika Haberleri
10:07 İbrahim Tatlıses, kendisini cinsel istismarla suçlayan Sibel Gökçe'ye açtığı davayı kazandı
09:15 Oyuncu Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı
08:15 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım günler sonra ilk kez yemek yedi
08:08 Tayfun Erdoğan kimdir ve kaç yaşındadır? Survivor Tayfun Erdoğan'ın biyografisi ve hayatı
08:08 Jeyan Mahfi Tözüm: Yeşilçam'ın sesi Belkıs değil benim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 10:40:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalarla ilgili talimat: Görüş bildirmeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]