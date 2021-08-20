Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Kavuncu'yu telefonla aradığı belirtildi. Yaşanan saldırı ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, Kavuncu'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , katıldığı televizyon programı sonrası saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu 'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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