Kılıçdaroğlu'ndan İzmit'te kardeşlerine ziyaret - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan İzmit'te kardeşlerine ziyaret

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te yaşayan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu ile kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan İzmit'te kardeşlerine ziyaret, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te yaşayan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu ile kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı ziyaret etti.

İzmit'e gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEM yolu İzmit girişinde, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve bir grup partili tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Şirintepe Mahallesi'nde oturan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, hastanede tedavi gören ve ağabeyinin yanında kalan kız kardeşi Fikriye Dalgıç için İzmit'e geldiği öğrenildi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:19 Kaynak: DHA
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