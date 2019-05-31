Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kutsal gece, zalim olanların, doğru yoldan sapıp kul hakkı yiyenlerin, kibre batanların tövbe kapılarının açık kalmasına, yüreklerimizdeki ve vicdanlarımızdaki merhametin çoğalmasına, ülkemizin ve insanlığın güzel ve doğru olanı bulmasına vesile olsun.

Kılıçdaroğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kutsal gece, zalim olanların, doğru yoldan sapıp kul hakkı yiyenlerin, kibre batanların tövbe kapılarının açık kalmasına, yüreklerimizdeki ve vicdanlarımızdaki merhametin çoğalmasına, ülkemizin ve insanlığın güzel ve doğru olanı bulmasına vesile olsun." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Kadir Gecesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Dua ve tövbelerin Allah katında kabul edildiği, bin aydan hayırlı Kadir Gecemiz mübarek olsun. Hak, hukuk ve adalet mücadelesinde hakkı elinden alınanlara, haklarının teslimi için edeceğiniz dualar kabul olsun.
Bu kutsal gece, zalim olanların, doğru yoldan sapıp kul hakkı yiyenlerin, kibre batanların tövbe kapılarının açık kalmasına, yüreklerimizdeki ve vicdanlarımızdaki merhametin çoğalmasına, ülkemizin ve insanlığın güzel ve doğru olanı bulmasına vesile olsun."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:55 Kaynak: AA
Twitter, Kadir Gecesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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