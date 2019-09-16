Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan kanser tedavisi gören arkadaşına ziyaret
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Kılıçdaroğlu'ndan kanser tedavisi gören arkadaşına ziyaret

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da kanser tedavisi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu'ndan kanser tedavisi gören arkadaşına ziyaret, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da kanser tedavisi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.


Kılıçdaroğlu, Adana Acıbadem Hastanesi'nde kanser tedavisi gören hesap uzmanlığı döneminden arkadaşı Yeminli Mali Müşavir Tolga Yıldırım'ı ziyaret etmek için öğle saatlerinde Adana'ya geldi. Hastane başhekimliğini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, arkadaşının sağlık durumu hakkında aldı. Daha sonra kanser tedavisi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek Başkan Zeydan Karalar ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun saat 14.15'te kentten ayrılması bekleniyor. - ADANA

Kemal Kılıçdaroğlu, Tolga Yıldırım, Adana, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:56 Kaynak: İHA
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