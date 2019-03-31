Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na Başsağlığı Telefonu
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da oy kullanma sırasında çıkan kavgada hayatını kaybeden 2 kişi için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Malatya
'da oy kullanma sırasında çıkan kavgada hayatını kaybeden 2 kişi için Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
'na başsağlığı diledi.
CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamollaoğlu ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Pütürge
ilçesinde gerçekleşen olayla ilgili bilgi alarak, başsağlığı dileklerini iletti.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:28 Kaynak: AA
Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Oyunu Kullandı
Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü