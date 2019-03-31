Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na Başsağlığı Telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na Başsağlığı Telefonu

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da oy kullanma sırasında çıkan kavgada hayatını kaybeden 2 kişi için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na Başsağlığı Telefonu, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da oy kullanma sırasında çıkan kavgada hayatını kaybeden 2 kişi için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamollaoğlu ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Pütürge ilçesinde gerçekleşen olayla ilgili bilgi alarak, başsağlığı dileklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Oyunu Kullandı Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:31:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na Başsağlığı Telefonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]