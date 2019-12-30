Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti (2)

6 saat önce

AKŞENER'İ ZİYARET ETTİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaretinin ardından İYİ Parti Genel Merkezi'ne geçti.

Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti (2), System.String[]

AKŞENER'İ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaretinin ardından İYİ Parti Genel Merkezi'ne geçti. Kılıçdaroğlu'nu burada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşıladı. İki lider birbirleri ile tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra Akşener'in makam odasına geçen Kılıçdaroğlu, önceki gün İstanbul'da saldırıya uğrayan Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye "Geçmiş olsun" dedi. Bunun üzerine Akşener ise "İçişleri Bakanı en başarılı İçişleri Bakanı olduğunu iddia ediyor. Onun bakanlığında dövülmedik adam kalmadı. En son basın danışmanım darbedildi. Ben olsam istifa ederdim" dedi.

Ardından basına kapalı şekilde devam eden görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.


Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:58 Kaynak: DHA
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