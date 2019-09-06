Kılıçdaroğlu'ndan karara ilk tepki
1 saat önce
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını "İstanbul seçimlerinde başarılı olduğu için ceza veriliyor.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını "İstanbul seçimlerinde başarılı olduğu için ceza veriliyor. Adaletin bu ülkede yok olmasına üzülüyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:35
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