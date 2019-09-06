Kılıçdaroğlu'ndan karara ilk tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını "İstanbul seçimlerinde başarılı olduğu için ceza veriliyor. Adaletin bu ülkede yok olmasına üzülüyorum" dedi.