Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan karara ilk tepki
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Kılıçdaroğlu'ndan karara ilk tepki

1 saat önce

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını "İstanbul seçimlerinde başarılı olduğu için ceza veriliyor.

Kılıçdaroğlu'ndan karara ilk tepki, System.String[]

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını "İstanbul seçimlerinde başarılı olduğu için ceza veriliyor. Adaletin bu ülkede yok olmasına üzülüyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:35 
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