Kılıçdaroğlu'ndan kentsel dönüşüm vurgusu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan kentsel dönüşüm vurgusu

08.12.2020 14:12

Kılıçdaroğlu'ndan kentsel dönüşüm vurgusu "Merkezi hükümet ile yerel yönetimler el birliği yaptığı takdirde bundan vatandaşlar memnun olacaktır" İzmir'de konakladığı otel çıkışında açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem sorunu hepimizin ortak sorunudur.

Kılıçdaroğlu'ndan kentsel dönüşüm vurgusu

"Merkezi hükümet ile yerel yönetimler el birliği yaptığı takdirde bundan vatandaşlar memnun olacaktır"

İZMİR - İzmir'de konakladığı otel çıkışında açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem sorunu hepimizin ortak sorunudur. Bu ortak sorunun giderilmesi lazım. Merkezi hükümet ile yerel yönetimler el birliği yaptığı takdirde bundan vatandaşlar memnun olacaktır" dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de konakladığı otel çıkışında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun yanında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bazı ilçe belediye başkanları da hazır bulundu. CHP lideri, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yapılan destekleri sıralarken kentsel dönüşüm konusuna ilişkin de, "Kentsel dönüşümle ilgili merkezi hükümet engel çıkarmadığı sürece her türlü sorunu kısa sürede çözeceklerdir ama gönlümüzde yatan, merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında karşılıklı güçlü bir diyaloğun olmasıdır. Sorun, bir parti sorunu değildir. Deprem sorunu hepimizin ortak sorunudur. Bu ortak sorunun giderilmesi lazım. Merkezi hükümet ile yerel yönetimler el birliği yaptığı takdirde bundan vatandaşlar memnun olacaktır. Bu vatandaşların içinde her partiye oy veren kişiler var. Parti ayrımı yapmaksınız, belediyelere engel çıkarmaksızın işbirliği halinde bütün bu sorunları çözmek mümkündür" diye konuştu.

"42 milyon liralık kira yardımı"

İzmir depremi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İzmir hepimizi derinden üzen bir deprem yaşadı. Acıların sarılması, acıların sonlandırılması için belediye başkanlarımız seferber oldular. Gerçekten ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Sürecin rahat atlatılması için AFAD'ın, Kızılay'ın, jandarmanın, diğer kamu kuruluşlarının yaptıkları katkıları şükranla anmamız gerekiyor. Belediye başkanlarımız depremden sonra neler yaptılar bilgi verdiler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, belediye başkanlarımız, il başkanımızla bir durum değerlendirmesi yaptık. Şu ana kadar evlerinden ayrılan bütün yurttaşlara 42 milyon liralık kira yardımı yapıldığı ifade edildi. 224 hane, belediyeye ait konutlara yerleştirildi ve bütün iç donanımı sağlandı. 4 bin 200 aileye 10'ar bin lira kira yardımı yapıldığı ifade edildi. Eğitimle ilgili çocukların bütün talepleri tabletler başta olmak üzere karşılandı. Ağır ve orta hasarlı binaların yıkılması veya onarılması gerekiyor. Bu konuda merkezi hükümetin yapacağı her türlü katkı çok önemli. Büyükşehir, belediyeler, merkezi hükümet ile bu sorunun giderilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterecek."

"Tarih yazdılar"

İzmir'in yaşadığı acının Türkiye'nin ortak acısı haline dönüştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gerek bizim diğer belediyelerimiz, gerek AK Parti, MHP, İYİ Parti'ye ait belediyelerin şöyle ya da böyle katkıları olmuştur. Merkezi hükümet de elinden gelen çabayı gösterme konusunda gayret etmiştir ama şu açık nettir; İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve belediye başkanlarımız burada bir tarih yazmıştır. Hiç kimsenin en ufak ihtiyacı göz ardı edilmedi. Ayakkabıdan iletişime; buzdolabından çamaşır makinesine; televizyondan elektrik süpürgesine kadar bütün ihtiyaçlar belediyelerimiz tarafından karşılandı. Bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Onlar 24 saat uyumadı yeter ki İzmirli rahat etsin diye. Sorun iletildiğinde süratli şekilde sorunun çözülmesi için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiler" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan kentsel dönüşüm vurgusu
Kılıçdaroğlu'ndan kentsel dönüşüm vurgusu
Kılıçdaroğlu'ndan kentsel dönüşüm vurgusu
Kılıçdaroğlu'ndan kentsel dönüşüm vurgusu
Kılıçdaroğlu'ndan kentsel dönüşüm vurgusu

Kemal Kılıçdaroğlu, Hükümet, Deprem, İzmir, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan kentsel dönüşüm vurgusu - Son Dakika


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