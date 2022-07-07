Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım

Konya Şehir Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay (39), 7 Haziran günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın (58) ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Akçay ardından, silahın namlusunu başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

"BİRAZ DA OLSA ÜZGÜN GÖRÜNEMEZ MİYDİNİZ?"

Gündeme oturan olay sonrası Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, beceriksiz bakanını da al git" ifadelerini kullandı. Bu sözlere cevap veren Bakan Koca ise, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MECLİS'E ÇAĞRI

Bakan Koca'nın bu sözlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir çıkış geldi. TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözlere yer verdi:

"Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. 'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen!"