Kılıçdaroğlu'ndan kripto para kararı tepkisi: Kime danıştın ey iktidar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayınlanan ve kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacağını bildiren yönetmeliği eleştirdi.
Bunu "gece yarısı zorbalığı" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, "Kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla gece yarıları bir akılsızlık yapacaklar" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım" ifadesini kullandı.
Kaynak: SonDakika.com
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