Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan "Küçük İskender" paylaşımı
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Kılıçdaroğlu'ndan "Küçük İskender" paylaşımı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Küçük İskender" olarak bilinen şair Derman İskender Över'e Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Küçük İskender" olarak bilinen şair Derman İskender Över'e Allah'tan rahmet diledi.
Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden şair için Twitter adresinden başsağlığı mesajı yayımladı.
Över'in, "Ben ölürsem kara kutumu bulamayacaklar. Ne bir aşk zarafeti, ne bir hayal tabiri. Küçücük ömrüm hep rüzgar gülleri kokacak." dizelerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Aramızdan ayrılan, çağdaş şiirimizin kıymetli ismi şair Küçük İskender'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. İnsanlık var oldukça şiirleriyle ölümsüz olacak." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:24 Kaynak: AA
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