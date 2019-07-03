Kılıçdaroğlu'ndan "Küçük İskender" paylaşımı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Küçük İskender" olarak bilinen şair Derman İskender Över'e Allah'tan rahmet diledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:24 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, "Küçük İskender
" olarak bilinen şair Derman İskender Över'e Allah'tan rahmet diledi.
Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden şair için Twitter
adresinden başsağlığı mesajı yayımladı.
Över'in, "Ben ölürsem kara kutumu bulamayacaklar. Ne bir aşk zarafeti, ne bir hayal tabiri. Küçücük ömrüm hep rüzgar gülleri kokacak." dizelerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Aramızdan ayrılan, çağdaş şiirimizin kıymetli ismi şair Küçük İskender'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. İnsanlık var oldukça şiirleriyle ölümsüz olacak." ifadesini kullandı.
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