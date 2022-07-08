CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum"

08.07.2022 14:03
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu katledilen sağlık çalışanlarının ve şehit düşen güvenlik güçlerinin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yardımlaşma ve dayanışma duygumuzu büyüten Kurban Bayramı'nda bütün yurttaşlarımın bayramını yürekten kutluyorum. Birlik ve beraberliğin, hoşgörünün, kardeşliğin, bir arada olmanın önemini çok daha iyi anladığımız bu güzel bayramın, milletimizin içindeki umudu büyütmesini diliyorum. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi, derin bir ekonomik buhranın içinde olduğumuzu hepimiz çok iyi biliyoruz. Tüm bu ekonomik sıkışmışlığın içerisinde artan şiddet olayları canımızı yakıyor. Ancak ben, asla umutsuz değilim, milletimiz de olmamalıdır. Çünkü biz, yurttaşlarımıza bir söz verdik, güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bunun için milletimizle il il, ilçe ilçe, sokak sokak buluşuyor, dertleşiyor, kucaklaşıyoruz. Hiç kimsenin kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu, önce israf ve yolsuzlukların, ardından da yoksulluğun tarihe gömüldüğü bir Türkiye'yi hep birlikte el ele inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle salgın hastalıkla mücadelenin ön safında yer alarak şehit düşen sağlık personelimize, acımasızca katledilen avukatımıza, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum. Tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - ANKARA

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Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, Kurban Bayramı'nı Kutladı Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, Kurban Bayramı'nı Kutladı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum' - Son Dakika

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