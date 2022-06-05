Kılıçdaroğlu'ndan Latif Demirci İçin Taziye Mesajı: "Çizgiye Döktüğü Düşümüzü Gerçekleştireceğiz" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Latif Demirci İçin Taziye Mesajı: "Çizgiye Döktüğü Düşümüzü Gerçekleştireceğiz"

05.06.2022 19:47
Kılıçdaroğlu'ndan Latif Demirci İçin Taziye Mesajı: "Çizgiye Döktüğü Düşümüzü Gerçekleştireceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mizah dünyamızın ve karikatürün usta ismi Latif Demirci’nin vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Muhlis Bey, Arap Kadri ve Press Bey öksüz kaldı. Latif Demirci’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çizgiye döktüğü düşümüzü gerçekleştireceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mizah dünyamızın ve karikatürün usta ismi Latif Demirci'nin vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Muhlis Bey, Arap Kadri ve Press Bey öksüz kaldı. Latif Demirci'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çizgiye döktüğü düşümüzü gerçekleştireceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, usta karikatürist Latif Demirci'nin vefatı nedeniyle bugün bir taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, Latif Demirci'nin çizdiği ve pencereden bakkala sepet sarkıtan bir kadının "Eşitlik ve özgürlük istiyorum Aziz Efendi, ha bi de adalet" dediği karikatürü paylaştı. Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Mizah dünyamızın ve karikatürün usta ismi Latif Demirci'nin vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Muhlis Bey, Arap Kadri ve Press Bey öksüz kaldı. Latif Demirci'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çizgiye döktüğü düşümüzü gerçekleştireceğiz."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Latif Demirci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Latif Demirci İçin Taziye Mesajı: 'Çizgiye Döktüğü Düşümüzü Gerçekleştireceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Latif Demirci İçin Taziye Mesajı: "Çizgiye Döktüğü Düşümüzü Gerçekleştireceğiz" - Son Dakika
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