CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS paylaşımı Açıklaması

05.06.2022 13:30
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS paylaşımı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere yönelik, "Tüm mücadelemiz ailenizin sizler için gelecek kaygısı taşımadığı bir ülkeyi inşa etmek ve sizlere iyi bir gelecek sunmak için.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere yönelik, "Tüm mücadelemiz ailenizin sizler için gelecek kaygısı taşımadığı bir ülkeyi inşa etmek ve sizlere iyi bir gelecek sunmak için." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"LGS'de ter döken bu ülkenin güzel evlatları, sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi bilmenizi istiyor, gözlerinizden öpüyorum. Tüm mücadelemiz ailenizin sizler için gelecek kaygısı taşımadığı bir ülkeyi inşa etmek ve sizlere iyi bir gelecek sunmak için."

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'ndan '6'lı masa dağılıyor' iddialarına yanıt: Bunların hiçbirisine inanmayın Kılıçdaroğlu'ndan '6'lı masa dağılıyor' iddialarına yanıt: Bunların hiçbirisine inanmayın Kılıçdaroğlu: Artık Hiçbir Yer Kale Değildir. Türkiye Bizim, Hepimizin! Her İlde, İlçede, Mahallede, Köyde, Mezrada Büyük Uyanışı Görüyoruz Kılıçdaroğlu: Artık Hiçbir Yer Kale Değildir. Türkiye Bizim, Hepimizin! Her İlde, İlçede, Mahallede, Köyde, Mezrada Büyük Uyanışı Görüyoruz Uzmanından LGS değerlendirmesi: Matematik sorularının dikkatli okunması gerekiyor Uzmanından LGS değerlendirmesi: Matematik sorularının dikkatli okunması gerekiyor
Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 19:36:12. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement