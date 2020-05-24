Kılıçdaroğlu'ndan liderlere bayram tebriği - Son Dakika

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Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 5 polis yaralı

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak

Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti

Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı

Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi