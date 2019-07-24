Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan "Lozan" paylaşımı
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Kılıçdaroğlu'ndan "Lozan" paylaşımı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yılını kutladı.

Kılıçdaroğlu'ndan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yılını kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kurtuluş Savaşı'nın zafer belgesi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi Lozan Barış Antlaşması'nın 96'ncı yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün görüntülerinin bulunduğu bir video da yer aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:50 Kaynak: AA
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