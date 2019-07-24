Kılıçdaroğlu'ndan "Lozan" paylaşımı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yılını kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:50 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Lozan
Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yılını kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda "Kurtuluş Savaşı'nın zafer belgesi, çağdaş Türkiye
Cumhuriyeti'nin tapu senedi Lozan Barış Antlaşması'nın 96'ncı yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü
'nün görüntülerinin bulunduğu bir video da yer aldı.
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