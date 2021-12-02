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Kılıçdaroğlu'ndan market sahibi ve yöneticilerine mektup - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan market sahibi ve yöneticilerine mektup

02.12.2021 11:25
Kılıçdaroğlu'ndan market sahibi ve yöneticilerine mektup

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiği mektupta, 10 temel ürüne zam yapılmamasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiği mektupta, 10 temel ürüne zam yapılmamasını istedi. Kılıçdaroğlu, "Sizden istediğim bu fedakarlıktan doğacak zararı, iktidara geldiğimizde karşılayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiği mektubu Twitter'daki hesabından paylaştı. Türkiye'nin ekonomik buhran içinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 20 Kasım'da gıda sektörünün paydaşları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdiğini anımsatarak, mektubunda şunları kaydetti:  "Bu toplantıda, ekonomik buhran sürecinde hem sektörümüzü hem de halkımızı koruyacak tedbirler üzerinde konuştuk. Ardından gerçekleştirdiğim basın açıklamasında da hükumetin acilen atması gereken 6 adımı açıkladım. Değerli sektör yöneticisi; söz konusu basın açıklamasında, halkımızı korumak adına, büyük marketlerden de bir talebim olduğunu ifade etmiş '10 hayatta kalma ürünü' için, kış aylarında zam yapılmamasını istemiştim. Bu ürünler; un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzedir. Bu talebin, sizden, bu ürünlerde açıkça zarar etmenizi istemek olduğunun farkındayım. Ancak bunu halkımız adına yapmak zorundayız. ve bu mektup vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, sizden istediğim bu fedakarlıktan doğacak zararı, iktidara geldiğimizde karşılayacağız. Kara kışı atlatabilmek adına, halkımız için bu adımı atacağınıza inanıyor, sizleri saygıyla selamlıyorum."

Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA, -


Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Twitter, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan market sahibi ve yöneticilerine mektup - Son Dakika


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