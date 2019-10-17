Kılıçdaroğlu'ndan MHP'li Yalçın'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ile telefonda görüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu, oğlu Turan İlteber Yalçın'ın Ankara Kalesi surlarından kayalıklara düşerek, yaşamını yitirmesi nedeniyle Yalçın'a başsağlığı dilediğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın 'ı telefonla arayarak, Ankara Kalesi surlarından kayalıklara düşerek, hayatını kaybeden oğlu için başsağlığı diledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

MHP'li Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Telefonda mesajlaşırken 100 milyon dolarlık zarara neden oldu