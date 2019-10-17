Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan MHP'li Yalçın'a taziye telefonu
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan MHP'li Yalçın'a taziye telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan MHP'li Yalçın'a taziye telefonu

35 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ı telefonla arayarak, Ankara Kalesi surlarından kayalıklara düşerek, hayatını kaybeden oğlu için başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan MHP'li Yalçın'a taziye telefonu, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ı telefonla arayarak, Ankara Kalesi surlarından kayalıklara düşerek, hayatını kaybeden oğlu için başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ile telefonda görüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu, oğlu Turan İlteber Yalçın'ın Ankara Kalesi surlarından kayalıklara düşerek, yaşamını yitirmesi nedeniyle Yalçın'a başsağlığı dilediğinde bulundu.


Kemal Kılıçdaroğlu, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir?
Dilber Ay'ın çocukları miras yüzünden birbirine girdi, mezarı açtırılacak MHP'li Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı Telefonda mesajlaşırken 100 milyon dolarlık zarara neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:19:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan MHP'li Yalçın'a taziye telefonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]